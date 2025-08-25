Troppe zanzare all’aeroporto del Fvg, scatta la disinfestazione straordinaria

Intervento anti zanzare presso l’Aeroporto del Fvg.

Una segnalazione dell’USMA Sanità, ufficio del Ministero della Salute che si occupa della sanità nei punti di ingresso del Paese, ha evidenziato un consistente aumento della popolazione di zanzare presso l’Aeroporto del Fvg a Ronchi dei Legionari. La comunicazione arriva dal Laboratorio di Entomologia Sanitaria e Patogeni trasmessi da Vettori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sulla base dei campionamenti di monitoraggio periodici effettuati a scopo preventivo.

I dati raccolti mostrano un incremento significativo degli esemplari presenti, passati dagli 8 rilevati a giugno a oltre 200 all’inizio di agosto, con una predominanza dell’80,7% di zanzare tigre (Aedes albopictus).

Su indicazione della Direzione Centrale Salute, il personale della SC Igiene e Sanità Pubblica ha effettuato un sopralluogo congiunto insieme alla Direzione dell’aeroporto e al responsabile della ditta incaricata, per valutare l’eventuale necessità di un intervento di disinfestazione.

In base ai dati di monitoraggio e alle caratteristiche dell’area, è stato deciso di procedere a una disinfestazione straordinaria dell’area anteriore dello scalo, prevista per la serata del 26 agosto, dopo le 23.00. L’intervento, di natura precauzionale, non interesserà le zone abitate, garantendo la sicurezza della comunità circostante.