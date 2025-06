Tredicenne scomparsa a Spilimbergo, ricerche in corso per Ingrid

Ingrid Preianò è scomparsa da Spilimbergo mercoledì.

Preoccupazione a Spilimbergo per la scomparsa di Ingrid Preianò, una ragazza di 13 anni che risulta irreperibile dal pomeriggio di mercoledì 11 giugno. La giovane si sarebbe allontanata volontariamente dalla propria abitazione e, dopo l’approvazione dei familiari, è stato autorizzato dalla Prefettura di Pordenone il rilascio pubblico della segnalazione.

Secondo quanto reso noto, Ingrid è alta circa 150 centimetri, ha corporatura esile, capelli castano scuro lunghi e lisci, occhi azzurri. Non porta occhiali, non ha tatuaggi né orecchini. Al momento dell’allontanamento indossava un leggings nero, una maglietta nera e scarpe da ginnastica nere della marca Nike.

Il caso è stato preso in carico dalle Forze di Polizia, che hanno attivato il Piano per la ricerca delle persone scomparse. La Prefettura invita chiunque avesse visto Ingrid o fosse in possesso di elementi utili a mettersi in contatto con le forze dell’ordine.