A Claut apre il nuovo centro di aggregazione per over 65

Claut, apre il centro di aggregazione per over 65.

A partire da ottobre, ogni mercoledì dalle 15 alle 18, sarà attivo a Claut il nuovo Centro di aggregazione over 65, uno spazio pensato per favorire l’incontro, la socialità e il benessere delle persone anziane del territorio.

Il progetto nasce per dare seguito a una richiesta già emersa negli anni scorsi, quando – grazie all’impegno dei volontari – era stata avviata una prima esperienza di aggregazione. Oggi l’iniziativa si arricchisce grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Acli, che metterà a disposizione operatrici specializzate per proporre attività diversificate: ginnastica dolce, stimolazione cognitiva con la psicologa, incontri con nutrizionisti e momenti costruiti in base agli interessi dei partecipanti.

Il Comune di Claut ha individuato e rinnovato uno spazio dedicato accanto alla Biblioteca comunale di via Roma, appositamente allestito per ospitare il centro. Le attività si svolgeranno da ottobre 2025 fino a giugno 2026, con appuntamenti settimanali che puntano a creare nuove occasioni di incontro, amicizia e crescita personale.

“Abbiamo voluto dare continuità a un percorso già iniziato con i volontari – sottolinea l’assessora Chiara Barzan – ampliandolo e strutturandolo grazie alla presenza di professionisti. Il nuovo centro rappresenta un’opportunità per i nostri anziani di mantenersi attivi, condividere esperienze e sentirsi parte di una comunità viva e solidale”.

L’investimento dedicato agli anziani, che per il sindaco Gionata Sturam “rappresentano insieme ai bambini il bene più prezioso della nostra comunità”, è di 19 mila euro.