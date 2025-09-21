Non risponde al telefono dell’amica, la trovano morta in casa

Cordoglio a Pasiano per la scomparsa di Fiorella Piccinin, ex infermiera molto nota in paese.

Cordoglio a Pasiano per la morte improvvisa di Fiorella Piccinin, 76 anni, trovata senza vita nella sua abitazione di Cecchini nella serata di venerdì. A dare l’allarme è stata un’amica, preoccupata perché la donna non rispondeva al telefono come d’accordo.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della stazione di Prata, ma per la pensionata, ex infermiera molto conosciuta in paese, non c’è stato nulla da fare. Il decesso, secondo le prime verifiche, è riconducibile a cause naturali.