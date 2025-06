L’appuntamento con il Soccorso Alpino dedicato alla sicurezza in montagna.

Torna anche quest’anno, a metà giugno, Sicuri sul sentiero, la giornata nazionale promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nell’ambito della più ampia iniziativa Sicuri in montagna: un appuntamento fondamentale per chi ama la montagna e vuole viverla in sicurezza, con consapevolezza e rispetto per l’ambiente.

L’edizione 2025 sarà concentrata in un unico evento a Claut e prevede due giornate: una culturale, sabato 14 giugno, e una esperienziale all’aperto, domenica 15 giugno. L’organizzazione è curata dal Servizio Regionale del Soccorso Alpino, in collaborazione con il CAI locale, il Parco Naturale Dolomiti Friulane e il Comune di Claut.

Sabato: emozioni forti sul grande schermo

Sabato 14 giugno, alle ore 18 presso la Sala Convegni comunale, sarà proiettato il film-documentario “Marmolada 03.07.2022” di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, che racconta con toccante lucidità la tragedia del crollo del ghiacciaio e l’enorme macchina dei soccorsi messa in moto. Un’occasione per riflettere sulla potenza e la vulnerabilità della montagna. Ingresso libero, senza prenotazione.

Domenica: montagna viva, escursioni e giochi

Domenica 15 giugno sarà il momento clou, con due proposte distinte ma parallele, entrambe con partenza da Pian del Muscol e trasporto organizzato fino al Rifugio Pradut. Per gli adulti è prevista una escursione guidata con 300 metri di dislivello, durante la quale i tecnici del Soccorso Alpino effettueranno dimostrazioni reali di soccorso, spiegando comportamenti corretti prima, durante e dopo un’uscita in montagna.

Per bambini e ragazzi: “Il soccorritore di domani”, attività ludico-educative nei dintorni del rifugio, per imparare con il gioco e l’esperienza diretta cosa vuol dire andare in montagna in sicurezza. Per tutti sarà possibile pranzare al rifugio e il rientro sarà curato dal Soccorso Alpino. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione, contattando i numeri +39 347 440 7658 e +39 339 452 6089. Si raccomanda un abbigliamento adeguato e la preparazione a eventuali cambi meteo. In caso di maltempo, l’iniziativa verrà annullata.