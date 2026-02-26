Nasce Despolei DH: il nuovo percorso per MTB e downhill nell’ex area sciistica

Il tracciato di 1,5 chilometri nell’ex area sciistica Despolei a Claut: passaggi tecnici, salti e servizi dedicati ai rider da primavera.

Sarà utilizzabile già dalla prossima primavera la prima pista di Claut dedicata alle discipline mtb downhill ed enduro. Si chiama Despolei DH e sorgerà nell’area dell’ex impianto di sci alpino Despolei. L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione e sviluppo dell’offerta bike promosso dal Comune di Claut, con il supporto della Polisportiva di Claut.

Un tracciato tecnico per rider esperti

La nuova pista si sviluppa per 1,5 chilometri ed è pensata per un’utenza esperta. Il percorso sarà caratterizzato da passaggi tecnici, sponde paraboliche e salti, elementi che rendono la Despolei DH uno dei segmenti più impegnativi dell’intera rete.



Lungo il tracciato è stata installata una segnaletica dedicata, studiata non solo per orientare i rider, ma anche per indicare i punti di maggiore difficoltà e i comportamenti corretti da mantenere nei diversi tratti. L’inaugurazione ufficiale è prevista all’inizio dell’estate, ma la fruizione sarà possibile già dalla primavera, una volta completati gli ultimi interventi di sistemazione.

Recupero dell’ex area sciistica

La realizzazione della pista è stata resa possibile grazie al lavoro della Polisportiva Claut e al sostegno del Comune, che ha stanziato un contributo di 40 mila euro per la manutenzione e la riqualificazione dell’ex area sciistica Despolei.



Elemento centrale dell’intervento è il recupero del vecchio magazzino dell’impianto di risalita. La struttura sarà trasformata in uno spazio multifunzionale: deposito per l’attività bike, ufficio, punto informativo e centro attrezzato per manutenzione e noleggio biciclette. Il servizio, interamente gestito dalla Polisportiva, sarà attivo dalla primavera fino a metà autunno.

Una rete strutturata tra downhill e percorsi ad anello

Il tracciato Despolei DH rappresenta infatti uno dei segmenti più tecnici di una rete strutturata, che comprende anche un giro ad anello di 63 chilometri con partenza e arrivo dal Palaghiaccio di Claut. Il percorso, fruibile durante tutto l’anno, si sviluppa prevalentemente su fondo sterrato, presenta un livello di difficoltà elevato e un dislivello complessivo di 270 metri

Parallelamente allo sviluppo dei percorsi, l’amministrazione comunale sta portando avanti un lavoro di ri-mappatura, manutenzione e riqualificazione dei tracciati MTB ed e-bike, molti dei quali sono già stati tracciati e resi disponibili con file GPX, nonché lo studio di nuovi segmenti accessibili ai diversi livelli di utenza e connessioni alla rete ciclabile esistente. Questo lavoro si inserisce nel percorso di redazione del Bici Plan comunale, strumento che ha permesso di accedere a contributi specifici per il potenziamento dei servizi dedicati agli appassionati del mondo bike, come colonnine di ricarica, mappe turistiche ed infrastrutture.

Un calendario eventi sempre più ricco

Negli ultimi anni la collaborazione tra Comune, Polisportiva Claut e associazioni del territorio, tra cui Cellina Bike di Montereale, ha permesso di rafforzare il profilo sportivo della località.



Dalla Gran Fondo inserita nei circuiti FVG Mountain Bike, Claut è entrata progressivamente anche in circuiti nazionali come Rampitek, Veneto Wind Cup e Trentino MTB. Nel 2026, tra gli appuntamenti estivi, si aggiungerà anche la River&Peaks Gravel Race, ampliando ulteriormente l’offerta.



L’insieme di questi interventi e iniziative evidenzia una direzione chiara dell’amministrazione comunale, orientata a uno sviluppo coordinato e non episodico dell’offerta sportiva e turistica legata alla mountain bike, con una visione di medio-lungo periodo e un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla gestione strutturata dei servizi, con particolare attenzione al sostegno e valorizzazione delle realtà associative e imprenditoriali che già operano sul territorio comunale.