Esercitazione del Soccorso Alpino: si simula una valanga al Rifugio Pradut

Sabato 28 marzo Claut diventerà teatro di una complessa esercitazione di soccorso in ambiente montano. Dalle ore 8.30 fino alle 16.00, nei pressi del Rifugio Pradut, a quota 1450 metri, il Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia sarà impegnato in una simulazione operativa su scenario di valanga, affiancato dal personale sanitario dell’Elisoccorso FVG.

L’attività è finalizzata a formare e aggiornare gli operatori sanitari in un contesto il più possibile realistico, riproducendo le condizioni tipiche degli interventi in ambiente innevato e impervio. Nel corso della giornata verranno simulate tutte le fasi di intervento: dalla ricerca e individuazione delle persone travolte dalla valanga, fino alle operazioni di primo soccorso e stabilizzazione sul posto, in collaborazione con i tecnici del Soccorso Alpino.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 a Claut, dove verrà allestito il campo base di fondovalle. Da qui partiranno le rotazioni dell’elicottero verso il campo base avanzato situato al Rifugio Pradut, da cui le squadre si sposteranno successivamente sull’area individuata per la simulazione. Un’esercitazione fondamentale per testare la coordinazione tra le diverse componenti del sistema di emergenza, migliorare i tempi di intervento e garantire un sempre più elevato livello di preparazione in situazioni critiche come quelle legate al rischio valanghe.