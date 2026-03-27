Nuove modifiche alla circolazione lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio per consentire interventi di manutenzione. Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo sarà infatti chiuso per tre ore il tratto compreso tra Udine nord e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio.

Il provvedimento è necessario per permettere lavori di pavimentazione lungo la carreggiata nord. La chiusura scatterà alle 22:00 di lunedì 30 marzo e resterà in vigore fino all’1:00 di martedì 31 marzo. Durante questa fascia oraria, il traffico diretto verso Tarvisio sarà obbligatoriamente deviato con uscita a Udine nord.

Le modifiche alla viabilità comporteranno anche alcune limitazioni per gli automobilisti in transito. In particolare, nel tratto interessato non sarà accessibile l’area di servizio “Ledra est”. Inoltre, le aree di parcheggio “Cormor est” e “Rio Gelato est” saranno chiuse in anticipo, a partire dalle ore 12:00 di lunedì 30 marzo, e riapriranno solo al termine dell’intervento, previsto per l’1:00 di martedì 31 marzo.

Percorsi alternativi consigliati

Per proseguire verso nord, dopo l’uscita obbligatoria a Udine nord, sarà necessario utilizzare la viabilità ordinaria. Il percorso consigliato prevede di seguire la SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio e successivamente la SP49 Osovana, con rientro in autostrada alla stazione di Gemona Osoppo.