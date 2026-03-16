A Cordenons per la rassegna Teatralmente va in scena “Vento dall’Est – La vera storia di Mary Poppins”.

Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, a Cordenons la rassegna “Teatralmente” si prepara al gran finale. Sabato 21 marzo, alle ore 20.45, il palcoscenico di Cordenons ospiterà il musical della Compagnia Cibìo di Chions: “Vento dall’Est – La vera storia di Mary Poppins”, un’opera dedicata ai segreti che si celano dietro la nascita della tata più famosa del mondo.

L’iniziativa, curata da EtaBeta Teatro, gode del sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cordenons, della Regione Friuli Venezia Giulia, di Fita e Uilt. La rassegna vede il sostegno anche di Fita Uilt e della Regione Friuli Venezia Giulia, e la collaborazione di Utea, Pro Villa d’Arco, Ciavedal, Ortoteatro, Pro Cordenons e Uilt Fvg.

“Per l’ultimo appuntamento abbiamo scelto uno spettacolo capace di emozionare tutte le generazioni — commenta il direttore artistico Andrea Chiappori —. “Vento dall’Est” è il modo perfetto per chiudere in bellezza, unendo il fascino del musical alla profondità della storia vera. Siamo orgogliosi di concludere una rassegna che ha saputo coinvolgere con successo il pubblico sia regionale che del Veneto”.

Lo spettacolo.

Lo spettacolo, scritto da Raffaele Cardinale e diretto da Ilaria Pavan, ci porta nel 1961, dietro le quinte degli studi Disney. Protagonista è P.L. Travers, l’autrice di Mary Poppins, impegnata a trattare l’adattamento cinematografico del suo libro con registi e musicisti. Sul palco si intrecciano tre mondi: la Hollywood degli anni ’60, il passato difficile dell’autrice e la nascita del mito che tutti conosciamo. Attraverso la musica e l’immaginazione, “Vento dall’Est” ci svela che la tata più famosa del mondo non è solo un personaggio fantastico, ma è nata proprio per curare le ferite del passato. Una storia che ci ricorda come, a volte, proprio nelle fiabe si nasconda il coraggio per ricominciare. Lo spettacolo ha inizio alle ore 20.45. Il costo del biglietto è di 5 euro.