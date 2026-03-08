Ditegli sempre di sì: il classico di Eduardo De Filippo in scena a Cordenons

Un classico del teatro di Eduardo De Filippo arriva nel Circuito ERT per un’unica serata. Martedì 10 marzo alle 20.45 l’Auditorium Aldo Moro di Cordenons ospiterà Ditegli sempre di sì, con la regia di Domenico Pinelli e l’interpretazione di Mario Autore, Anna Iodice e dello stesso Domenico Pinelli, alla guida di un cast che comprende Gianluca Cangiano, Mario Cangiano, Luigi Leone, Antonio Mirabella, Laura Pagliara, Vittorio Passaro, Lucienne Perreca, Simona Pipolo ed Elena Starace.

L’opera.

Scritta nel 1927, con il titolo originale Chill’è pazzo!, e successivamente rielaborata da Eduardo nel 1932, la commedia mette al centro uno dei temi più efficaci della tradizione teatrale: la follia, qui utilizzata come potente motore comico ma anche come strumento per osservare con ironia e lucidità i comportamenti umani.

Protagonista della vicenda è Michele Murri, appena dimesso da un manicomio e tornato a vivere con la sorella Teresa. Apparentemente guarito, Michele mostra però una rigidità assoluta nel prendere ogni parola alla lettera. Per evitare nuove crisi, il medico consiglia a tutti di non contraddirlo. Bisogna, appunto, dirgli sempre di sì. Da questa semplice regola nascono equivoci, malintesi e situazioni paradossali che, trasformando la quotidianità in una girandola di comicità e tensione, mettono in luce l’ipocrisia e la contraddizione delle persone “normali”.

La messinscena di Pinelli è nata nel 2024 dal desiderio di rendere omaggio a Eduardo nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa. L’allestimento punta ad andare oltre la dimensione della farsa per restituire tutta la complessità umana dei personaggi, facendo emergere, accanto alla risata, una riflessione sulla fragilità e sulle incoerenze della società.