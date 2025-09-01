E’ friulana e ha 17 anni: Asia è Miss Reginetta d’Italia 2025

Asia Pilot ha vinto la corona di Miss Reginetta d’Italia.

Asia Pilot, 17 anni di Cordenons, è la nuova Miss Reginetta d’Italia 2025. La giovane friulana ha conquistato la corona nella finale nazionale svoltasi all’Opera Beach Club di Riccione, superando 84 concorrenti. Studentessa al Liceo Artistico, è determinata a lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo.

Al momento dell’incoronazione, Asia ha dedicato la vittoria a tutte le donne vittime di violenza:

“Sono felicissima e onorata di aver vinto Miss Reginetta d’Italia, per me non è solo un simbolo di bellezza ma anche un’occasione per dare voce ad un messaggio importante: ogni giorno troppe donne subiscono violenze e discriminazioni e alcune perdono la vita per mano di chi avrebbe dovuto proteggerle. Dedico questa vittoria a tutte le donne che non hanno più voce e prometto che, anche da Miss Reginetta, userò questa corona per portare avanti un messaggio di rispetto e di amore.”

Sul podio, al secondo posto Giorgia Mondi di Venezia, terza Maria Chiara Sfregola di Barletta, quarta Giulia Rella di Rovereto e quinta Carolina Formenton di Venezia. Le finaliste, oltre alla bellezza, si sono distinte per talento, impegno scolastico e sociale.

La manifestazione, condotta da Francesco Anania e Sofia Bruscoli, è stata caratterizzata da musica, danza e sfilate, con ospiti come Miryea Stabile e Jack Vanore, che hanno sottolineato l’importanza dell’autenticità e della perseveranza nel mondo dello spettacolo.

“Miss Reginetta è più di un palco – ha detto il patron del concorso, Alessio Forgetta -: è crescita, opportunità e scoperta del proprio potenziale. Questa edizione ha mostrato ragazze non solo belle, ma determinate, impegnate e con saldi valori.” Le emozioni del concorso saranno visibili anche in televisione, nella quarta edizione del docu-reality Queen Mood, che racconta le storie delle 84 partecipanti alla conquista della corona.