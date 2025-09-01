di 87 anni

Ci ha lasciati Isa Gollino. Ne danno il triste annuncio i figli Vania e Maurizio, la sorella, i nipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Venzone nel Duomo di ” S. Andrea “ mercoledì 3 settembre alle ore 14:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orari visite: MARTEDÍ 13:30 – 18:30 MERCOLEDÍ 8:30 – 14:00



Al termine del Rito la cara Isa troverà Riposo nel cimitero di Venzone.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 2 C. M. alle ore 20:00 in Duomo.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



VENZONE, 1 settembre 2025



