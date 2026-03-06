Canna fumaria a fuoco: i vigili del fuoco salvano il tetto della casa

Un incendio è divampato poco dopo le 12:15 di oggi, 6 marzo 2026, in un’abitazione di Cordovado. Le fiamme sono partite dalla canna fumaria e hanno rapidamente intaccato una porzione della copertura in legno dello stabile.

L’intervento immediato dei Vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo in pochi minuti, evitando che si propagasse al resto della struttura e limitando i danni a pochi metri quadrati di tetto. Sul posto sono intervenute un’autopompa e un’autobotte del distaccamento di San Vito al Tagliamento, con il supporto di un’autoscala giunta dalla sede centrale del comando di Pordenone.

Controlli con la termocamera e messa in sicurezza

Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre hanno effettuato un accurato controllo delle parti lignee della copertura con la termocamera, che non ha evidenziato la presenza di focolai nascosti. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza del tetto e dell’abitazione sottostante, dove è stata inoltre eseguita una verifica strumentale per escludere l’eventuale presenza di gas residui della combustione.