Danni da maltempo, dal bilancio regionale altri 30 milioni per Cormons

La Regione Fvg stanzia altri 30 milioni di euro per far fronte ai danni del maltempo nell’area di Cormons. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Massimiliano Fedriga che ieri, 8 dicembre, ha partecipato alla cerimonia di accensione dell’albero di Natale nella cittadina. Dopo i primi 5 milioni stanziati in via d’urgenza, quindi, dalla legge di Stabilità arriveranno altri fondi con l’obiettivo di accelerare la messa in sicurezza e la ripartenza delle aree danneggiate.

“Questo perché siamo non solo simbolicamente ma concretamente al vostro fianco – ha detto il governatore -. Le luci di quest’albero – ha continuato – illuminino la speranza e la ripartenza. La forza delle persone di questa terra è sorprendente; quando sono venuto qui pochi giorni dopo il dramma non ho visto gente che piangeva ma tanti cittadini al lavoro che si adoperavano per ricominciare e per aiutare gli altri”.

Il governatore ha rivolto un ringraziamento particolare alla Protezione civile, ai sindaci delle aree colpite, ai Vigili del fuoco, a tutte le forze dell’ordine e i volontari che si sono immediatamente spesi nell’emergenza e ha auspicato che le persone ancora lontane dai loro alloggi possano rientrarvi prima possibile, una volta terminati i lavori di messa in sicurezza degli stabili colpiti dal maltempo.

La manifestazione è stata aperta dal sindaco Roberto Felcaro, presenti tra gli altri il presidente della Pro Loco Massimo Mazzarol e un rappresentante del Comune di Friesach, che ha donato l’abete e che è gemellato dal 1984 con il municipio friulano.