Friulano e Ribolla gialla, ecco i migliori vini alla Fiera di Corno di Rosazzo

I migliori vini premiati alla 55esima Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo.

La 55esima Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo celebra le eccellenze del territorio con la proclamazione dei vincitori del 36esimo Premio Cornium d’Oro, il concorso che ogni anno premia i migliori Friulano e le migliori Ribolla Gialla tra le aziende partecipanti.



L’edizione 2026 ha visto in gara quasi 100 vini, valutati da una giuria composta da esperti del settore, con rappresentanti di Ais Friuli Venezia Giulia, Fisar, Assoenologi e ristoratori. Un panel chiamato a decretare i vini capaci di distinguersi per qualità, identità territoriale ed equilibrio.

La nuova degustazione alla cieca

Tra le novità di quest’anno, il concorso ha introdotto una formula di valutazione particolarmente rigorosa. Gli stessi vini sono stati infatti degustati per due giornate consecutive, sempre alla cieca, senza che i giurati fossero a conoscenza della doppia sessione.



Un metodo pensato per garantire maggiore solidità al giudizio finale e valorizzare in modo ancora più puntuale la qualità dei vini in gara. La doppia degustazione ha permesso di confermare la coerenza delle valutazioni e lo spessore tecnico delle etichette salite sul podio.

I vincitori del Cornium d’Oro 2026

Categoria Friulano

Nella categoria Friulano, il primo posto è andato all’Azienda Agricola Gigante Adriano con il Friulano “Vigneto Storico” Friuli Colli Orientali 2023. Al secondo posto si è classificata l’Azienda Agricola La Sclusa con il Friulano Friuli Colli Orientali 2025, mentre il terzo posto è stato assegnato all’Azienda Agricola Pontoni Flavio con il Friulano Friuli Colli Orientali 2025.



• 1° Classificato: Azienda Agricola Gigante Adriano – Friulano “Vigneto Storico” Friuli Colli Orientali 2023

• 2° Classificato: Azienda Agricola La Sclusa – Friulano Friuli Colli Orientali 2025

• 3° Classificato: Azienda Agricola Pontoni Flavio – Friulano Friuli Colli Orientali 2025



Ribolla Gialla

Per la categoria Ribolla Gialla, il primo premio è stato conquistato dall’Azienda Agricola Petrucco con la Ribolla Gialla Friuli Colli Orientali 2025. Secondo posto per l’Azienda Agricola La Magnolia con la Ribolla Gialla Friuli Colli Orientali 2025, mentre il terzo gradino del podio è andato all’Azienda Agricola Sturm con la Ribolla Gialla Collio 2025.



• 1° Classificato: Azienda Agricola Petrucco – Ribolla Gialla Friuli Colli Orientali 2025

• 2° Classificato: Azienda Agricola La Magnolia – Ribolla Gialla Friuli Colli Orientali 2025

• 3° Classificato: Azienda Agricola Sturm – Ribolla Gialla Collio 2025

Degustazioni e incontri con i produttori

La Fiera dei Vini non si limita alla premiazione, ma prosegue con un programma dedicato agli appassionati, agli operatori e a chi vuole conoscere da vicino le eccellenze vitivinicole del territorio. Durante la manifestazione sarà possibile incontrare i produttori, scoprire le etichette in concorso e approfondire il legame tra vino, collina e tradizione friulana.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la degustazione verticale di Friulano di collina, in programma domani alle 11.30 nella Sala Consiliare di Corno di Rosazzo. Saranno proposti vini con oltre 25 anni di invecchiamento, un’occasione per scoprire la longevità e la capacità evolutiva di uno dei vitigni simbolo del Friuli.

Lunedì, invece, i vini vincitori del Cornium d’Oro 2026 saranno protagonisti di un evento dedicato all’abbinamento con la pizza gourmet. Le etichette premiate verranno presentate insieme alle pizze di Pizza Divina di Gemona del Friuli, in un incontro pensato per unire eccellenze vitivinicole e creatività gastronomica.