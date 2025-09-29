Marano Lagunare in festa per i 65 anni dei donatori di sangue

Festa per il 65 anni dell’Associazione friulana donatori di sangue a Marano Lagunare: “Non un traguardo, ma un punto di partenza”.

Sessantacinque anni di impegno, di donazioni e di solidarietà: la sezione dell’Associazione friulana donatori di sangue (Afds) di Marano Lagunare ha festeggiato il prestigioso anniversario con una

cerimonia che ha visto la partecipazione di autorità civili, militari, donatori, volontari e numerosi gruppi regionali con i loro labari.

Il presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha definito l’appuntamento “non solo un traguardo ma un punto di partenza”, sottolineando come “con determinazione e caparbietà i donatori riescano sempre a fornire il sangue necessario”.

“Continuate con lo stesso impegno e la stessa determinazione per avvicinare i giovani al mondo del dono. I nostri ragazzi hanno voglia di donare e di far parte della vita associativa”, ha detto consegnando la targa del Consiglio regionale per l’anniversario al presidente del sodalizio Mauro Lion.

Mauro Rosso, vicepresidente dell’Afds Udine, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, evidenziando “un aumento nella raccolta del plasma, dato che testimonia l’impegno e la generosità delle sezioni regionali, di cui siamo orgogliosi”.

“Un anniversario importante – ha ribadito il sindaco di Marano, Mauro Popesso – in cui ricordiamo i tanti presidenti, donatori e volontari, tutti uniti dal gesto straordinario del donare”. Dopo la messa, il corteo si è ritrovato in piazza Vittorio Emanuele II per i discorsi ufficiali e le premiazioni dei benemeriti. La festa si è conclusa con l’incontro conviviale nella storica “Vecia Pescheria”.