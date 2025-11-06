Rifiuti abbandonati lungo il Tagliamento, scatta la denuncia per un 22enne

Denunciato per abbandono di rifiuti.

Un giovane di 22 anni, residente in uno dei comuni del Medio Friuli, è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché ritenuto responsabile di due episodi di abbandono di rifiuti nelle aree golenali del fiume Tagliamento, nel territorio comunale di Camino al Tagliamento. Le segnalazioni erano state inoltrate da alcuni cittadini che avevano notato la presenza di materiali abbandonati in zone naturalistiche. Da queste è partita l’indagine del Corpo di Polizia Locale del Medio Friuli.

Le indagini della Polizia Locale

Grazie alla raccolta di elementi probatori e alle tracce rinvenute sul posto, gli agenti sono riusciti a risalire all’autore: un cittadino italiano nato nel 2002. Il giovane è stato deferito per violazione dell’articolo 192 del Decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente), che vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti.

Il Comando ha ricordato che, secondo la normativa vigente, quando l’abbandono avviene utilizzando un veicolo a motore, al trasgressore si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi.