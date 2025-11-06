Dogna, 67enne trovato senza vita sotto l’ex ponte ferroviario

Corpo senza vita ritrovato a Dogna.

Il corpo di un uomo di 67 anni, cittadino austriaco, è stato rinvenuto questa mattina ai piedi dell’ex ponte ferroviario nel territorio di Dogna, lungo il torrente che scorre sotto il viadotto percorso oggi dalla ciclovia Alpe Adria. L’uomo era privo di vita al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Chiusaforte con il supporto del Nucleo operativo radiomobile di Udine, che hanno avviato le verifiche per chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento non viene esclusa l’ipotesi del gesto volontario, ma gli accertamenti sono ancora in corso per definire con precisione la dinamica. Dopo il recupero, la salma è stata ricomposta e trasferita al presidio sanitario di Gemona, dove è ora a disposizione dei familiari.