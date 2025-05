Aggredisce i sanitari che la soccorrono: calci in ambulanza e caos al pronto soccorso

L’aggressione ai sanitari su un’ambulanza.

Arrestata una donna per un’aggressione ai sanitari. La 54enne, originaria di Trieste, è inciampata e caduta a terra, riportando alcune ferite. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestarle soccorso, ma la situazione è rapidamente degenerata.

Durante il tragitto verso l’ospedale di Cattinara, la paziente ha dato in escandescenze, minacciando il personale sanitario e colpendo con calci uno degli operatori, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni salvo complicazioni. La violenza è proseguita anche all’arrivo al Pronto Soccorso, dove la donna ha continuato a comportarsi in modo aggressivo fino a quando è stata bloccata e sedata.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trieste – Via Hermet, chiamati ad intervenire, hanno proceduto all’arresto della 54enne con l’accusa di lesioni a personale sanitario. Dopo le formalità di rito, è stata rimessa in libertà in attesa del processo.