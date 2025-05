A Sacile Connecto Point diventa Store A2A Energia.

Connecto è una società che dal 2014 opera nel settore della consulenza energetica ed è attiva su tutto il territorio nazionale – compreso il Friuli, dove è presente da un decennio con quattro punti vendita: a Manzano, Muggia, Lignano Sabbiadoro e Sacile.



L’azienda nel tempo si è strutturata in modo significativo nel proprio business tradizionale, il settore gas & power, e ha ampliato le proprie attività anche nel settore delle telecomunicazioni e della mobilità sostenibile. Grazie alla propria rete di consulenti specializzati e a una decina di punti vendita distribuiti in diverse regioni italiane, si è affermata come punto di riferimento per famiglie e imprese alla ricerca di soluzioni energetiche trasparenti, affidabili e orientate alla sostenibilità.



Nel 2021 Connecto ha stretto una partnership con A2A Energia. Tre anni dopo, in un’ottica di sviluppo territoriale e di consolidamento del servizio offerto, le due aziende hanno intrapreso un importante progetto che prevede l’apertura di nuovi Store A2A Energia e la conversione dei negozi storici Connecto (Connecto Point, ndr) in punti vendita mono-brand A2A Energia.



Dopo i primi rebranding in Lombardia e in Friuli avvenuti nel 2024, dall’8 maggio 2025 anche il punto vendita di Sacile cambia veste e sede, trasferendosi dallo storico immobile di via G. Lacchin 68 al numero 32 della stessa via. I Clienti storici e tutti coloro che necessitano di supporto per orientarsi nel mondo delle forniture energetiche verranno quindi accolti in uno spazio completamente nuovo e moderno.

Un negozio da sempre al servizio della comunità

Connecto è presente nella provincia di Pordenone da diversi anni e il punto vendita di Sacile nel tempo è diventato un punto di riferimento per la comunità locale. Oggi, con il rebranding in Store A2A Energia, i Clienti storici e quelli nuovi potranno ancora e sempre fare affidamento sulla professionalità e la competenza di Cristina Lisetto.



Sacilese di nascita, Cristina accoglie con entusiasmo questo cambiamento: “Sono molto contenta che il negozio diventi Store A2A Energia. Credo che questo rebranding porterà benefici alla comunità. Inoltre, mi piace molto la nuova posizione: la piazzetta di Sacile per me è casa, è la zona in cui sono nata ed è anche un punto centrale di ritrovo e passaggio.”



Dopo anni di attività, Cristina conosce bene le necessità dei sacilesi e racconta: “Sacile è una comunità molto unita e qui il passaparola è fondamentale. Anche quando si trovava in via G. Lacchin 68, in una zona poco visibile e di scarso passaggio, il negozio è stato in grado – con il tempo e grazie a impegno costante – di guadagnarsi la fiducia delle persone. Chi si affida a noi sa che qui troverà sempre qualcuno pronto a fornire supporto e a risolvere eventuali problematiche o difficoltà legate al mondo dell’energia.”

Nel segno della sostenibilità: l’imminente cambio d’insegna in A2A Energia

La decisione di Connecto di convertire i propri punti vendita nasce da una visione condivisa con A2A Energia: la sostenibilità come impegno concreto verso il territorio e le persone che lo abitano.



Cristina sottolinea che il punto vendita di Sacile continuerà a essere un riferimento, ma con un valore aggiunto: “A2A è un’azienda solida, ma soprattutto attenta ai temi della sostenibilità. Questo è molto importante sia per me sia per la comunità.”



I lavori di allestimento del nuovo negozio sono già in corso. Il nuovo punto vendita di via G. Lacchin 32 aprirà le sue porte l’8 maggio 2025 e sarà riconoscibile grazie alla nuova insegna e al logo azzurro di A2A Energia.