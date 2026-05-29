Alcol alla guida, due patenti ritirate dai carabinieri

I controlli dei carabinieri.

Due denunce per guida in stato di ebbrezza, patenti ritirate e veicoli sequestrati. È il bilancio dei controlli effettuati lo scorso 25 maggio dai carabinieri della Compagnia di Palmanova, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio lungo le principali arterie stradali che collegano la città stellata ai centri abitati vicini.



L’attività, disposta dal Comando Compagnia, aveva l’obiettivo di prevenire sia i reati predatori sia le violazioni del codice della strada, con l’impiego di numerose pattuglie dislocate nei punti più sensibili della viabilità.

Rifiuta l’alcoltest, denunciata una donna

Durante i controlli, una donna di 46 anni residente ad Aquileia è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica. Secondo quanto accertato dai militari, la donna si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche e si è rifiutata di sottoporsi all’alcoltest.

Per lei è scattato il ritiro della patente di guida, in vista della successiva sospensione, mentre il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

Tasso alcolemico vicino a 2,5 grammi per litro

Un secondo automobilista, un uomo di 53 anni anche lui residente ad Aquileia, è stato denunciato sempre per guida in stato di ebbrezza. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un valore che ha sfiorato i 2,5 grammi per litro, un livello molto elevato rispetto ai limiti consentiti dalla legge.



Anche in questo caso i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente per la conseguente sospensione e al sequestro del veicolo, destinato alla successiva confisca.