Alcol alla guida, sei patenti ritirate nel weekend in Friuli

I controlli sulle strade del Friuli.

Sei persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e un 18enne trovatp in auto con dell’hashish. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel fine settimana dai carabinieri della provincia di Udine mirati alla sicurezza della circolazione stradale lungo le principali arterie provinciali e comunali.

Nel corso delle verifiche sono state sei le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente di guida, con la conseguente sospensione prevista dalla normativa. In tre casi i militari hanno inoltre proceduto al fermo o al sequestro amministrativo dei veicoli condotti dai trasgressori.

Durante i controlli è stato fermato anche un 18enne trovato alla guida in possesso di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato dai militari nel corso dell’accertamento. L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli disposto dal Comando provinciale per rafforzare la sicurezza sulle strade e prevenire comportamenti pericolosi alla guida, soprattutto nei fine settimana quando aumenta il traffico e il rischio di incidenti legati all’abuso di alcol o sostanze stupefacenti.