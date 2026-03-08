” Ci hai lasciato la memoria di quello che è stato e non sarà più”.



Maurizio De Cristofaro



Lo ricordano con amore la moglie Elena, i figli Alice e Andrea con Alice, i nipotini Maurizio e Francesco, il fratello Luigi e i parenti tutti.



I funerali verranno celebrati a Udine presso la chiesa “San Marco” via Volontari della Libertà il giorno mercoledì 11 marzo alle ore 15.30.



Seguirà cremazione.



Si ringraziano quanti vorranno onorarlo.



Un particolare ringraziamento per le attente cure e la vicinanza ai colleghi e al personale dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia”, in particolare all’equipe della Clinica Intensiva.



Udine, 8 marzo 2026



