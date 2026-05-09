Una telefonata, la paura per la figlia e la richiesta urgente di consegnare oro e denaro per evitare presunti guai giudiziari. È il copione della truffa del finto avvocato messa in atto nei giorni scorsi a Martignacco, ai danni di una donna di 90 anni. L’intervento dei Carabinieri ha però permesso di bloccare il presunto responsabile poco dopo la consegna dei valori.

La telefonata del finto avvocato e la richiesta di oro e denaro

Secondo quanto ricostruito, l’anziana è stata contattata al telefono da un uomo che si sarebbe presentato come avvocato. Il sedicente professionista le avrebbe raccontato che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale e che, per evitare conseguenze giudiziarie più gravi, era necessario consegnare denaro e preziosi.



La donna, spaventata dalla situazione descritta al telefono e convinta che la figlia potesse trovarsi realmente in difficoltà, ha raccolto quanto aveva in casa. Poco dopo, alla sua abitazione si è presentato un giovane, incaricato di ritirare i valori. L’anziana gli ha quindi consegnato oro e denaro, per un valore complessivo stimato in circa 4.500 euro.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto.

A fermare il giovane sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Udine. Il 19enne è stato rintracciato poco distante dall’abitazione della vittima e, al momento del controllo, aveva ancora con sé la refurtiva. I militari hanno recuperato l’intero bottino, che è stato restituito alla legittima proprietaria.



Il giovane, un 19enne extracomunitario, è stato arrestato con l’accusa di truffa. Dopo le formalità di rito, è stato condotto nella Casa Circondariale di Udine, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.