Venzone, l’Arma tra ieri e oggi: il ricordo dei soccorsi nel ’76 e i mezzi hi-tech in piazza

Un viaggio nel tempo che unisce il dramma del terremoto alle tecnologie del futuro: in occasione del 50° anniversario del terremoto, l’Arma dei Carabinieri ha allestito una mostra sotto la Loggia del Palazzo Comunale di Venzone che racconta il coraggio dei primi soccorritori post sisma nel 1976, mentre in piazza gli stand espongono la sofisticata strumentazione dei reparti speciali moderni.

Il racconto dei soccorsi

Il cuore della mostra, curata dal Comando Provinciale di Udine, è dedicato all’immenso sforzo profuso dai Carabinieri nei giorni del sisma. Attraverso filmati originali dell’epoca e testimonianze dirette dei protagonisti, i visitatori possono rivivere le operazioni di assistenza e il legame profondo che si creò tra la popolazione e i militari in uno dei momenti più bui della storia regionale. Un omaggio doveroso agli “angeli in divisa” che furono tra i primi a scavare tra le macerie.

La tecnologia in piazza

Oltre alla memoria, c’è spazio per lo spettacolo della modernità. Nella piazza antistante, i Carabinieri hanno esposto i mezzi e le uniformi che segnano il volto attuale dell’Arma. Grande curiosità hanno suscitato gli stand operativi, dove i reparti specializzati hanno mostrato alle scolaresche le tecniche di rilievo tecnico sulla scena del crimine e, soprattutto, il robot antiesplosivo degli artificieri, vera attrazione della giornata.

Non solo storia: la tutela del territorio

All’evento, inaugurato dalle massime autorità provinciali tra cui il Prefetto Domenico Lione, il Questore Pasquale De Lorenzo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Corrado Loero e il sindaco di Venzone Mauro Valent, ha partecipato anche il Comando Carabinieri Biodiversità di Tarvisio. Con materiale didattico e dimostrazioni, i carabinieri forestali hanno spiegato l’importanza della salvaguardia dell’ambiente, chiudendo il cerchio tra la cura per le persone e quella per il territorio.

Info utili per la visita

L’esposizione, organizzata sotto la direzione del Comandante Provinciale Col. Giorgio Broccone con il supporto del Comune di Venzone, resterà aperta al pubblico gratuitamente anche nelle giornate del 9 e 10 maggio con orario continuato dalle 10 alle 19.