Tensione durante la partita tra Cavazzo e Santamaria, gesto violento di un dirigente nei confronti dell’arbitro 18enne.

Ancora un episodio di tensione nel calcio giovanile in Friuli: durante una partita del campionato regionale Under 18 tra Cavazzo e Santamaria, un dirigente della squadra di casa avrebbe avuto un gesto violento nei confronti del giovane arbitro, 18 anni, della sezione Aia di Udine, costringendolo a sospendere l’incontro.

L’episodio è avvenuto nei minuti di recupero, sul punteggio di 2-2, dopo uno scontro di gioco tra due calciatori. In campo erano entrati gli accompagnatori delle squadre per verificare le condizioni dei ragazzi, ma la situazione si è accesa quando il dirigente del Cavazzo ha protestato con veemenza. L’arbitro ha quindi deciso di espellerlo con un cartellino rosso.

Secondo le prime ricostruzioni, il dirigente avrebbe a questo punto reagito spingendo una borraccia contro il volto del direttore di gara. L’arbitro, molto scosso, ha interrotto immediatamente la partita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.