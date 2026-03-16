Incidente a Codroipo, finisce con l’auto sotto un furgone che trasporta gasolio: code e rallentamenti lungo la statale.

Incidente nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo, a Codroipo: secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, poco dopo le 7 un’auto, una piccola utilitaria, ha tamponato, per cause ancora da accertare, un furgone che trasporta gasolio.

Lo scontro è avvenuto in via Pordenone, lungo la strada statale, nel territorio del comune di Codroipo, più o meno all’altezza dell’Easy Caffè&Food. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il conducente dell’auto è fortunatamente uscito in autonomia dalla vettura, riportando solo qualche escoriazione e tagli superficiali dovuti ai vetri dell’auto andati in frantumi. Illeso il conducente del furgone.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico in zona, con pesanti rallentamenti per circa un’ora sulla statale di Codroipo.