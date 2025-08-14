Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale di Pordenone, ha arrestato un cittadino marocchino di 25 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone. Il giovane dovrà scontare una pena di quasi dieci mesi per aver violato il divieto di reingresso sul territorio nazionale, in base all’articolo 13, comma 13 del Testo unico sull’immigrazione.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, era stato dichiarato irreperibile da marzo, quando si era sottratto alla giustizia facendo perdere le proprie tracce. È stato infine rintracciato all’interno di un locale del centro cittadino, durante un servizio congiunto condotto dalla Squadra Volante e dalla Squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura, con il supporto degli agenti della Polizia Locale.

L’operazione ha messo in luce la determinazione delle forze dell’ordine nel contrasto all’illegalità e nella ricerca di soggetti sfuggiti alla giustizia. La sinergia tra le diverse unità operative ha permesso di riportare l’uomo in stato di detenzione, sottolineando ancora una volta l’efficacia dei controlli mirati nei punti sensibili della città.