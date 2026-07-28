Auto in bilico sulla scarpata a San Floriano del Collio, paura per una donna

Un’auto è rimasta in bilico tra la carreggiata e una scarpata nella tarda mattinata di oggi, 28 luglio 2026, a San Floriano del Collio. Alla guida del mezzo c’era una donna, rimasta fortunatamente illesa.



L’allarme è scattato poco dopo le 11.30 e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Gorizia. Al loro arrivo, la vettura si trovava in una posizione particolarmente delicata, con il rischio di scivolare ulteriormente lungo il pendio.

L’auto assicurata all’autopompa

I pompieri hanno utilizzato un paranco manuale a fune passante per stabilizzare il veicolo, vincolandolo all’autopompa ed evitando così che potesse precipitare nella scarpata.



Una volta completata la messa in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo la conducente. La donna non ha riportato ferite, ma soltanto un forte spavento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per gli accertamenti di competenza sulla dinamica dell’incidente.