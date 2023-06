Auto a fuoco a Gorizia.

Poco dopo le 9 e 30 di oggi, 8 giugno 2023, una squadra dei Vigili del fuoco di Gorizia con il supporto dell’autobotte è intervenuta in Via Cordon a Gorizia per l’incendio di un’auto. Mentre il veicolo era in marcia, l’autista si è accorto che usciva del fumo dal mezzo, ha accostato a bordo strada, è sceso dal mezzo e, portandosi in una zona sicura, ha allertato i soccorsi.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto ad estinguere le fiamme che avevano già coinvolto buona parte del veicolo, evitando la propagazione dell’incendio alle sterpaglie e alla boscaglia adiacente alla strada. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto anche le forze dell’ordine.