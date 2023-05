Ultraleggero caduto in Friuli, eseguita l’autopsia

E’ stata eseguita oggi l’autopsia sui corpi del pilota Alessio Ghersi e del manager milanese Sante Ciaccia, morti nel tragico schianto dell’ultraleggero precipitato sabato scorso nell’area dei Monti Musi a Lusevera.

Lo ha confermato il Procuratore di Udine, Massimo Lia, spiegando che saranno necessari alcuni giorni per conoscere i risultati a causa delle condizioni dei corpi semi-carbonizzati. Il nullaosta per la sepoltura da parte della Procura è atteso per la giornata di oggi o per domani, non appena tutte le procedure burocratiche e gli accertamenti dell’inchiesta lo permetteranno.

Nel frattempo, nella sede del Secondo stormo a Rivolto, si stanno attendo ulteriori sviluppi per organizzare le esequie delle due vittime dell’incidente aereo, in collaborazione con i loro congiunti.