Nel bagagliaio con Ecstasy, MDMA e Ketamina: fermato al valico di Stupizza

Nel trolley del 44enne sono state trovate diverse droghe pesanti.

Continuano senza sosta i controlli della Guardia di Finanza di Udine sul territorio, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti e di tutela dell’ordine pubblico. L’ultimo intervento, condotto dai militari della Compagnia di Cividale del Friuli, ha portato all’individuazione di un cittadino straniero intento a trasportare droghe pesanti oltre il confine nazionale, attraverso il valico di Stupizza, a Pulfero.

In particolare, i militari hanno sottoposto a controllo di polizia un’autovettura con targa estera diretta in Slovenia e condotta da un cittadino, quarantacinquenne, della Repubblica Ceca, mostratosi da subito agitato alla vista dei Finanzieri.

Le Fiamme Gialle hanno quindi ispezionato il vano bagagli dell’autovettura e, all’interno di un trolley, hanno rinvenuto, occultati in sacchi di plastica di piccole dimensioni, diversi stupefacenti, tra cui pasticche di “Ecstasy”, polvere di “MDMA”, francobolli contenenti acidi “LSD” e cristalli di “Ketamina”.

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, i militari hanno sequestrato le sostanze e denunciato il quarantacinquenne per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Sono in corso approfondimenti per meglio delineare il traffico illecito e i suoi possibili destinatari.

L’attività svolta si inquadra in un più ampio dispositivo di controllo attuato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine lungo il confine Nord-Orientale cividalese, a presidio della legalità e finalizzato a contrastare i traffici illeciti sul territorio nazionale e comunitario.