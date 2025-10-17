Udine, dà in escandescenze all’ufficio postale e rovescia tutto

E’ accaduto questa mattina all’ufficio postale di Via Vittorio Veneto.

Attimi di paura questa mattina all’ufficio postale di via Vittorio Veneto, a Udine, dove un uomo è entrato e ha iniziato a dare in escandescenze, creando scompiglio tra clienti e personale.

Secondo le prime testimonianze, l’uomo — la cui identità al momento resta sconosciuta — è entrato nei locali dell’ufficio postale poco prima delle 9. Dopo pochi istanti, apparentemente senza un motivo chiaro, ha iniziato a rovesciare cestini, gettare a terra penne e oggetti d’arredo. Infine è fuggito lasciando l’ufficio come se nulla fosse accaduto. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha lasciato forte agitazione tra i presenti.