Bomba inesplosa trovata da due bambini nel torrente Alberone.

Una bomba inesplosa, risalente con tutta probabilità alla Prima guerra mondiale, è stata rinvenuta nel torrente Alberone, in corrispondenza dell’abitato di Ieronizza di Savogna. A fare la scoperta, nel pomeriggio di venerdì 13 giugno, sono stati due bambini che stavano giocando tra i sassi dell’alveo, quando hanno notato un oggetto metallico annerito, in parte sommerso e dall’aspetto insolito.

I piccoli si sono immediatamente allontanati e hanno avvisato i genitori, che, raggiunto il luogo, hanno riconosciuto la possibile pericolosità del residuato bellico e allertato i carabinieri. L’area è stata subito messa in sicurezza e, nella mattinata di sabato 14 giugno, si è svolto un sopralluogo da parte delle forze dell’ordine.

Gli accertamenti hanno confermato i sospetti iniziali: si trattava di una parte di tubo esplosivo appartenente a una torpedine bettica. Sul posto sono quindi intervenuti gli artificieri, che hanno proceduto alla bonifica e al brillamento dell’ordigno in condizioni controllate.

Secondo le prime ricostruzioni, le recenti piene del torrente potrebbero aver smosso il fondo del corso d’acqua, facendo riaffiorare l’ordigno, rimasto per decenni nascosto tra i detriti. Episodi simili, non sono del tutto inusuali nelle zone di confine come quella di Savogna, teatro di intensi scontri durante il conflitto del 1915-1918.