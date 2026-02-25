Bloccata dalla stanchezza e dai crampi, donna soccorsa sul sentiero del Lussari

Intervento di del Soccorso alpino nel pomeriggio di oggi lungo la strada che dal versante Ovest conduce al Monte Lussari. Una donna di mezz’età è stata soccorsa tra le 15 e le 16 circa dopo essersi fermata a quota 1400 metri, impossibilitata a proseguire a causa della stanchezza e di forti crampi.



La donna era partita da Valbruna con le ciaspole, affrontando l’itinerario innevato verso il Lussari. A circa due chilometri e mezzo dalla meta, però, non è più riuscita a proseguire e si è dovuta fermare.

I soccorsi.

Ricevuta la chiamata, la Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino. I soccorritori hanno inizialmente tentato di raggiungere l’escursionista dal basso con un quad, ma lungo la strada si erano formati numerosi accumuli di neve che hanno impedito al mezzo di proseguire.

Considerata anche l’esposizione della zona a possibili scaricamenti valanghivi nelle ore più calde della giornata, si è deciso di intervenire con maggiore rapidità attivando l’elisoccorso regionale. Il velivolo ha imbarcato in zona un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino che ha raggiunto la donna, recuperandola con il triangolo di evacuazione e riportandola a valle in sicurezza.