Disavventura per cinque ragazzi bloccati dalla neve a Casera Friz: raggiunti e piedi dai vigili del fuoco e recuperati sani e salvi.

Bloccati con i fuoristrada nella neve, cinque ragazzi recuperati dai vigili del fuoco. Poco dopo le 20.15 di ieri, domenica 8 febbraio, la sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di alcuni giovani rimasti bloccati con i loro fuoristrada su una strada innevata lungo la dorsale Cansiglio-Cavallo, nei pressi di Casera Friz, nel comune di Budoia.

I cinque ragazzi, durante un’escursione, erano rimasti immobilizzati dalla neve e dal ghiaccio e, dopo vari tentativi di liberare i mezzi, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Ricevuta la chiamata, la sala operativa del distaccamento Destra Tagliamento ha inviato due mezzi fuoristrada con personale specializzato nel soccorso su neve e ghiaccio.

I soccorritori hanno iniziato a percorrere la strada per raggiungere i giovani, ma a causa delle condizioni del fondo, reso estremamente scivoloso dal ghiaccio, anche i mezzi di soccorso dotati di catene non riuscivano a proseguire in sicurezza. I vigili del guoco hanno quindi continuato a piedi per circa 5 chilometri, raggiungendo il gruppo poco prima della mezzanotte.

Una volta sul posto, verificato che tutti e cinque erano in buone condizioni di salute, i vigili del fuoco hanno accompagnato i ragazzi fino ai mezzi di soccorso, raggiunti dopo circa due ore di cammino. Successivamente il gruppo è stato trasportato a valle, dove ad attenderli c’erano i familiari che li hanno poi riaccompagnati a casa.