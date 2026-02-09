Arrestato per furto un 37enne che era entrato di notte in una scuola di Udine per rubare.

I carabinieri di Udine hanno arrestato un 37enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per furto all’interno di una scuola. E’ successo la scorsa notte, quando i militari dell’Arma sono intervenuti presso una scuola media di Udine a seguito dell’attivazione di un allarme intrusione.

Il pronto intervento della pattuglia permetteva di sorprendere l’uomo che, dopo aver forzato una porta di ingresso dell’istituto, si era introdotto al suo interno riuscendo ad asportare l’incasso dei distributori automatici e alcuni generi alimentari. La refurtiva è già stata restituita alla scuola.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Udine a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.