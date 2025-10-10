I due si sono bloccati davanti alla Scala Pipan.

Due escursionisti sono stati soccorsi nel primo pomeriggio dal secondo elicottero dell’elisoccorso regionale con a bordo due tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Cave del Predil, dopo essersi bloccati lungo la via ferrata denominata Scala Pipan, sul Montasio.

L’attivazione è arrivata da Sores intorno alle 13 su chiamata al Nue112 da parte dei due escursionisti, residenti nel tolmezzino, del 27 e 26 anni. La Sores ha attivato anche le squadre di terra della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, oltre all’elisoccorso regionale.

I due escursionisti non avevano problemi di salute. Erano saliti in cima seguendo l’itinerario del Canalone Findenegg, che conduce direttamente in vetta dal versante Ovest della montagna, ma quando si sono trovati ad affrontare la discesa lungo la via ferrata denominata “scala Pipan”, a quota 2600, si sono bloccati e han chiesto aiuto.

I due giovani non erano attrezzati a sufficienza: erano in tenuta da runner, con zainetto e scarpe da ginnastica e non indossavano né casco protettivo né imbragatura. Da quota 2600 non se la sono sentita di scendere lungo la ferrata, che è appunto una scala verticale ed esposta, dove scendere slegati non è consigliabile.

Uno dei due tecnici di elisoccorso è stato imbarcato al campo base nel tarvisiano ed è stato portato in quota e verricellato sulla cresta. Il tecnico ha imbracato uno alla volta i due escursionisti e li ha riportati a valle con il verricello.