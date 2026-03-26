Resta bloccato con l’auto nella neve, soccorso un uomo e il suo cane

L’uomo è rimasto bloccato con l’auto lungo una strada innevata ai Piani del Montasio

Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 marzo, in montagna, dove un escursionista è rimasto bloccato con la propria auto lungo una strada innevata ai Piani del Montasio, nel territorio comunale di Chiusaforte. L’uomo, in difficoltà a causa del deterioramento del manto nevoso, ha richiesto aiuto.

L’allarme è scattato intorno alle 17 su richiesta dei Carabinieri. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Tarvisio e Pontebba. Dopo aver ricevuto direttamente dall’escursionista le coordinate della posizione, i soccorritori di Tarvisio si sono messi in marcia con un mezzo fuoristrada equipaggiato con catene da neve, mentre la squadra di Pontebba è rimasta in supporto nei pressi del parcheggio di Sella Nevea.

I soccorsi.

Una volta raggiunta la zona, però, le condizioni del terreno hanno reso impossibile proseguire con il veicolo. Il manto nevoso, reso instabile dal rialzo delle temperature, ha costretto i vigili del fuoco a continuare l’intervento a piedi per diversi chilometri. La squadra, composta anche da operatori specializzati nel soccorso su neve, ghiaccio e valanghe, ha così raggiunto l’escursionista e il suo cane.



Valutate le condizioni sul posto, i soccorritori hanno stabilito che non era possibile recuperare immediatamente l’autovettura, rimasta bloccata sulla strada innevata.L’uomo e il suo animale sono stati quindi accompagnati a piedi, in sicurezza, fino al mezzo dei Vigili del Fuoco. Da lì il trasferimento verso valle, fino al parcheggio di Sella Nevea, dove si è conclusa la fase operativa.

Nonostante fosse ben equipaggiato ed esperto, l’escursionista si è trovato in difficoltà a causa delle condizioni ambientali. Determinante la sua scelta di allertare i soccorsi, evitando un rientro solitario che avrebbe potuto rivelarsi rischioso. L’intervento si è concluso intorno alle 21, senza conseguenze per le persone coinvolte.