Ubriaco, blocca un bus e danneggia uno scooter: denunciato a Lignano

Un autobus di linea bloccato alla fermata e un motociclo danneggiato nel centro di Lignano Sabbiadoro. Protagonista dell’episodio un 23enne extracomunitario residente in provincia di Udine, che in evidente stato di ubriachezza ha creato disagi alla circolazione.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe impedito la ripartenza del mezzo del trasporto pubblico, ostacolando un pubblico servizio. Nello stesso contesto avrebbe anche danneggiato uno scooter parcheggiato lungo la strada. Per lui è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

Banconota falsa in un esercizio commerciale

In un secondo episodio, due giovani residenti in provincia di Pordenone sono stati sorpresi all’interno di un esercizio commerciale del centro mentre tentavano di utilizzare una banconota falsa da 20 euro. La banconota è stata sequestrata e i due denunciati all’Autorità giudiziaria. Nei loro confronti è stata inoltre proposta la misura del foglio di via obbligatorio dal Comune di Lignano Sabbiadoro.

Controlli dei Carabinieri sul territorio

Gli episodi rientrano nei servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Lignano Sabbiadoro, intensificati con l’avvio della stagione estiva. L’obiettivo è prevenire episodi di illegalità e garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti nelle aree più frequentate della località balneare.