Droga e ubriachezza nella movida di Lignano: raffica di controlli dei Carabinieri

Controlli serrati dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro nelle zone della movida durante i primi fine settimana della stagione turistica. Nel corso dei servizi notturni, i militari hanno identificato due giovani, uno residente nell’Alto Friuli e uno in provincia di Pordenone, trovati in possesso rispettivamente di una modica quantità di hashish e di circa quattro grammi di Mdma, nota come ecstasy.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due sono stati segnalati all’Autorità competente per detenzione di droga a uso personale.

Ubriaco e senza permesso di soggiorno.

Nel corso di un altro intervento in centro città, i Carabinieri hanno controllato un 19enne extracomunitario in evidente stato di ubriachezza. Il giovane è risultato privo dei documenti di identità e del permesso di soggiorno, motivo per cui è stato denunciato per mancata esibizione dei documenti. I controlli rientrano nel piano predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Latisana per garantire sicurezza nelle aree maggiormente frequentate durante la stagione estiva.