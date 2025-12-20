Cade in bici e sbatte la testa sul sentiero: soccorso un 23enne

Soccorso un ciclista di 23 anni caduto lungo il sentiero in zona Cascatelle a Trieste

Incidente nel pomeriggio di oggi lungo il sentiero in zona Cascatelle a Trieste, dove un giovane ciclista è rimasto ferito in seguito a una rovinosa caduta. L’allarme è scattato tra le 17 e le 18, quando il Numero Unico per le Emergenze 112 ha ricevuto la chiamata di un altro ciclista che si trovava in compagnia del ferito.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, un triestino 23enne, ha perso il controllo della propria bicicletta dopo la foratura di uno pneumatico. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico. Al momento dell’incidente, non indossava il casco protettivo.

La centrale operativa Sores ha immediatamente attivato la squadra del Soccorso Alpino di Trieste, inviando anche un’ambulanza, l’auto medica e i Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dal terreno fangoso e scivoloso. I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto il ferito a piedi, sia dall’alto che dal basso del sentiero.

Una volta stabilizzato dal personale medico, il giovane è stato immobilizzato su un materassino a depressione e imbarellato. I soccorritori lo hanno poi trasportato a spalla per circa un quarto d’ora lungo il tratto accidentato fino al punto in cui attendeva l’ambulanza. Il ragazzo è stato quindi affidato ai sanitari per le cure del caso.