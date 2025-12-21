Controlli nel centro di Udine: un arresto, sequestri e sanzioni per oltre 50mila euro

Il bilancio dei controlli in centro a Udine.

Nella serata di giovedì 19 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Udine, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel cuore del capoluogo friulano. L’operazione, mirata al contrasto della microcriminalità, al controllo della legalità nei luoghi pubblici e alla verifica del rispetto delle normative sul lavoro, ha portato a risultati rilevanti su più fronti.

Durante i controlli, sono state identificate oltre trenta persone e sottoposti a verifica quindici veicoli. L’attività ha permesso di rintracciare un soggetto già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che si era allontanato dalla propria abitazione: l’uomo è stato tratto in arresto e riaccompagnato al domicilio, in attesa del rito direttissimo.

I militari hanno inoltre recuperato un’autovettura rubata il giorno precedente nel comune di Codroipo. Il veicolo è stato prontamente restituito al legittimo proprietario.

Non sono mancati i sequestri: un 29enne residente nella provincia friulana è stato deferito all’autorità giudiziaria dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, mentre un 21enne, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti. In suo possesso sono stati trovati 170 grammi di hashish, anch’essi sequestrati.

L’operazione ha incluso anche il controllo di quattro esercizi commerciali del centro cittadino. I titolari sono stati denunciati per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con la conseguente sospensione delle attività imprenditoriali. Le sanzioni amministrative complessive elevate ammontano a oltre 50mila euro.