Cade dal Campanile di Val Montanaia, alpinisti sentono un tonfo e danno l’allarme

Un alpinista di 57 caduto per 15 metri al Campanile di Val Montanaia.

Oggi, intorno a mezzogiorno, un alpinista di 57 anni della provincia di Lecco è precipitato al primo tiro di corda sul Campanile di Val Montanaia. L’incidente si è verificato appena sopra l’attacco della via. A chiamare il Nue112 sono stati altri alpinisti impegnati nella scalata della via normale al Campanile stesso che hanno riferito di aver udito un tonfo.

La cordata interessata infatti, che si trovava alla base del Campanile, impegnata nella prima lunghezza di corda, sullo zoccolo del monolite, e anche un’altra cordata poco lontana, che ha prestato i primi soccorsi, non avevano rete telefonica per telefonare.

L’intervento di soccorso.

La Sores ha attivato subito la stazione Valcellina del Soccorso Alpino e l’elisoccorso regionale.

L’elicottero, con equipaggio completo, ha effettuato un sorvolo e ha avvistato dall’alto una persona distesa, già messa in sicurezza, e altre persone intorno e ha verricellato sul posto l’equipe tecnico sanitaria, poi è ripartito per prelevare altri due tecnici della stazione Valcellina in previsione di un aiuto nelle operazioni di imbarellamento e recupero.

L’alpinista, stando alle informazioni raccolte dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, era impegnato nella prima lunghezza di corda quando improvvisamente gli è scivolato un piede, precipitando per quindici metri. La sua caduta è stata fermata dal compagno di cordata sull’ancoraggio principale di sosta, mentre l’ancoraggio intermedio, protezione posizionata qualche metro sopra la sosta, non ha tenuto ed è stato divelto durante la caduta, aumentando il fattore di caduta. La persona si è fermata a terra, sopra lo zoccolo del campanile.

La persona è rimasta sempre cosciente ma ha subito politraumi. È stato soccorso inizialmente da una cordata vicina e dal compagno di cordata, e poi stabilizzato dal medico dell’elisoccorso e imbarellato. Recuperato con il verricello, così come i suoi compagni che lo hanno assistito ed erano tutte persone molto preparate, è stato portato all’ospedale di Udine. Intervento concluso intorno alle 15