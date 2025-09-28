L’inseguimento nella notte a Udine: arrestato un 33enne.

Notte di adrenalina a Udine, quella tra sabato e domenica: un automobilista di 33 anni residente a Rivignano Teor ha deciso di non fermarsi all’alt della polizia, dando il via a un inseguimento per le strade del capoluogo friulano. L’episodio è avvenuto intorno all’1.30, in via Cividale, durante un normale servizio di controllo stradale.

L’uomo, a bordo di una Hyundai con altre tre persone, ha ignorato la paletta della Squadra volante e ha accelerato, cercando di sfuggire al controllo. La fuga è durata diversi minuti, con le pattuglie della polizia e dei carabinieri che hanno seguito la vettura, finché il conducente ha perso il controllo in via Biella, terminando la corsa contro un palo dell’illuminazione.

Nonostante l’impatto, nessuno dei quattro a bordo ha riportato ferite. L’inseguimento, però, non è stato senza conseguenze: un carabiniere della pattuglia del Radiomobile, intervenuto in supporto, ha riportato lievi ferite con una prognosi di due giorni quando l’auto del fuggitivo ha speronato sul fianco il mezzo dell’Arma. Il magistrato di turno ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima che si svolgerà nelle prossime ore al Tribunale di Udine.