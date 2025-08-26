Cade dalla scala in un cantiere: operaio in ospedale

L’incidente sul lavoro a Buja: l’uomo è stato trasportato all’ospedale di San Daniele.

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi in un cantiere edile di Osoppo, dove un operaio è rimasto ferito in seguito a una caduta da una scala.

L’infortunio si è verificato intorno alle 14. La vittima è un cartongessista di 53 anni, residente a Buja, che stava eseguendo alcuni interventi di manutenzione all’interno del cantiere quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da una scala a pioli.

Nell’impatto, l’uomo ha riportato diversi traumi, in particolare al torace e alla testa. Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo all’ospedale di San Daniele del Friuli: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della stazione di Buja, incaricati di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Presente anche il personale dell’Azienda sanitaria, per le verifiche previste in materia di sicurezza sul lavoro.