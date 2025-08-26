Dal primo settembre si potrano sottoscrivere gli abbonamenti al Tolmezzo Carnia.

“Lo faccio da una vita, io tifo Tolmezzo Carnia”: con questo slogan prende il via la campagna abbonamenti dell’ASD Tolmezzo Carnia per la stagione 2025/2026 del campionato di Eccellenza Friuli Venezia Giulia.

Dal 1° settembre i tifosi potranno sottoscrivere la tessera stagionale, valida per assistere alle 17 partite casalinghe dei rossoazzurri, sostenendo così la squadra in un nuovo anno di passione e sport.

Due le tipologie disponibili:

Abbonamento intero: 125,00 €

125,00 € Abbonamento ridotto: 85,00 €, riservato alle donne e ai genitori di tutti gli atleti tesserati con l’ASD Tolmezzo Carnia.

Ogni abbonamento comprenderà inoltre un omaggio a sorpresa per i sottoscrittori, come segno di riconoscenza verso chi sceglie di accompagnare da vicino il cammino della squadra.

Come abbonarsi.

La campagna abbonamenti sarà attiva a partire da lunedì 1° settembre 2025 presso la segreteria dello stadio “F.lli Ermano” di Tolmezzo, in via Val di Gorto 28, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle 19.00. Domenica 7 settembre inizierà poi la stagione ufficiale con la prima sfida casalinga dei carnici, in programma alle ore 15.30 al “Fratelli Ermano” contro il Fiume Veneto Bannia.

I biglietti singoli per le partite interne rimarranno poi invariati: 10 euro l’intero e 7 euro il ridotto donne. L’ingresso sarà gratuito invece per i minori di 16 anni, per allenatori, dirigenti e accompagnatori ufficiali, oltre che per gli atleti tesserati con la società.

Con lo slogan che richiama l’attaccamento storico alla maglia, l’ASD Tolmezzo Carnia invita i tifosi a stringersi attorno alla squadra per una nuova stagione di emozioni.