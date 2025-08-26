Al via la campagna abbonamenti del Tolmezzo Carnia

preparazione prima squadra tolmezzo carnia

26 Agosto 2025

di Redazione

Dal primo settembre si potrano sottoscrivere gli abbonamenti al Tolmezzo Carnia.

Lo faccio da una vita, io tifo Tolmezzo Carnia”: con questo slogan prende il via la campagna abbonamenti dell’ASD Tolmezzo Carnia per la stagione 2025/2026 del campionato di Eccellenza Friuli Venezia Giulia.

Dal 1° settembre i tifosi potranno sottoscrivere la tessera stagionale, valida per assistere alle 17 partite casalinghe dei rossoazzurri, sostenendo così la squadra in un nuovo anno di passione e sport.

Due le tipologie disponibili:

  • Abbonamento intero: 125,00 €
  • Abbonamento ridotto: 85,00 €, riservato alle donne e ai genitori di tutti gli atleti tesserati con l’ASD Tolmezzo Carnia.

Ogni abbonamento comprenderà inoltre un omaggio a sorpresa per i sottoscrittori, come segno di riconoscenza verso chi sceglie di accompagnare da vicino il cammino della squadra.

Come abbonarsi.

La campagna abbonamenti sarà attiva a partire da lunedì 1° settembre 2025 presso la segreteria dello stadio “F.lli Ermano” di Tolmezzo, in via Val di Gorto 28, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle 19.00. Domenica 7 settembre inizierà poi la stagione ufficiale con la prima sfida casalinga dei carnici, in programma alle ore 15.30 al “Fratelli Ermano” contro il Fiume Veneto Bannia.

I biglietti singoli per le partite interne rimarranno poi invariati: 10 euro l’intero e 7 euro il ridotto donne. L’ingresso sarà gratuito invece per i minori di 16 anni, per allenatori, dirigenti e accompagnatori ufficiali, oltre che per gli atleti tesserati con la società.

Con lo slogan che richiama l’attaccamento storico alla maglia, l’ASD Tolmezzo Carnia invita i tifosi a stringersi attorno alla squadra per una nuova stagione di emozioni.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE