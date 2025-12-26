Intervento nel primo pomeriggio di oggi per il Soccorso Alpino a Lauco. Intorno alle 14 la stazione di Forni Avoltri è stata attivata dalla Sores insieme all’ambulanza dopo una chiamata giunta al Numero unico di emergenza 112. A lanciare l’allarme sono state due escursioniste che si trovavano in località Allegnidis, a quota 800 metri.

Una delle due donne, una 62enne, è rimasta infortunata ad una gamba in seguito a una caduta, riportando una probabile frattura. Sul posto sono intervenuti cinque tecnici del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto rapidamente l’area percorrendo in circa cinque minuti un breve tratto di strada. Dopo una prima valutazione sanitaria, i soccorritori hanno provveduto a immobilizzare l’arto lesionato utilizzando un presidio a depressione.

La donna è stata quindi adagiata sulla barella della Guardia di Finanza, dotata di ruota, che ha permesso un trasporto agevole fino all’ambulanza. Una volta affidata alle cure del personale sanitario, l’intervento si è concluso intorno alle 15.