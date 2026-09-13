È precipitato per una trentina di metri lungo il costone roccioso, ha superato due tornanti del sentiero e si è fermato più sotto, proprio sul tracciato. L’incidente è accaduto ieri, 12 settembre, sul versante sud-est del Monte Arvenis, poco sotto la cima, a quota 1.950 metri. L’uomo, classe 1986 e residente in Carnia, ha riportato politraumi ed è stato trasportato in elicottero a Udine.

La caduta e i soccorsi sul Monte Arvenis

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando la Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino, la Guardia di finanza e l’elisoccorso regionale. La chiamata al Nue 112 è arrivata da una compagnia composta da quattro adulti e due bambini, della quale faceva parte anche l’infortunato.

L’uomo è caduto poco sotto la cima del Monte Arvenis, scavalcando due tornanti del sentiero durante la caduta per poi fermarsi sullo stesso tracciato, più in basso. L’equipe dell’elisoccorso regionale è stata sbarcata al completo, con tecnico di elisoccorso, medico e infermiere. Sul posto sono arrivate anche le squadre di terra, con sette soccorritori distribuiti sui versanti di Ovaro e Lauco, oltre ai finanzieri.

Il ferito ha riportato politraumi ed è stato stabilizzato nei pressi di Malga Agareit. Intorno alle 19 è stato quindi trasportato in elicottero a Udine. Le squadre di terra hanno invece accompagnato a piedi il resto della compagnia fino alle automobili, parcheggiate nei pressi delle piste dello Zoncolan. L’intervento si è concluso alle 21.