Sessantuno persone identificate, 33 veicoli controllati e verifiche in quattro attività di ristorazione. È il bilancio del servizio coordinato svolto dai carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli nella serata di giovedì 10 settembre, con controlli estesi anche a Moimacco, Faedis, Premariacco, Prepotto e Torreano.

L’operazione era finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio e dei fenomeni legati alle sostanze stupefacenti e psicotrope. Nel corso del servizio sono state inoltre effettuate verifiche sulla regolarità della circolazione stradale e sui soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Controllate 61 persone e 33 veicoli

Il dispositivo, coordinato dalla Centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Cividale, ha coinvolto i militari delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Radiomobile, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei carabinieri di Udine e della Guardia di finanza della Compagnia di Cividale del Friuli.

Complessivamente sono state identificate 61 persone e controllati 33 veicoli. Alcuni conducenti sono stati sottoposti all’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, con esito negativo. I militari hanno inoltre verificato la presenza di 18 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

I controlli hanno interessato anche quattro attività di ristorazione della zona. In due casi sono state contestate violazioni amministrative a seguito di accertate carenze strutturali degli esercizi commerciali, oltre a irregolarità in materia fiscale e di lavoro nero.